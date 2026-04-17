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Se inicia en la jornada de hoy el torneo de la Liga de Básquetbol región Sur, con la participación de equipos capitalinos y con Argentinos del Sur de El Calafate tomando parte del mismo en todas las divisiones desde pre mini hasta sub17.

En el gimnasio del club San Miguel comenzará todo con encuentros de pre mini (U8 y U9) entre Los Tigres e Hispano Americano, para continuar luego con los U10 y U11 de San Miguel contra Los Tigres, por lo que la apertura que arranca desde las 10 de la mañana, será con los mas chicos en la cancha , lo que desde las primeras horas de la tarde (14 horas) enfrentará a las divisiones U13, U15 y U17 de los dueños de casa contra Argentinos del Sur.

El día domingo desde la mañana San Miguel repetirá contra Argentinos del Sur en las divisiones formativas 13,15 y 17, por lo que se completará la totalidad de partidos de ida y vuelta en todas las divisiones, mientras que en Río Turbio y el día sábado, se enfrentarán los locales contra Hispano Americano en las mismas divisiones formativas U13, U15 y U17 repitiendo el día domingo con la misma intensidad.