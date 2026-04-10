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Este fin de semana la zona “B” de la liga Promesas de la Patagonia se juega en Río Gallegos con la participación de los dos clubes locales de Hispano Americano y San Miguel como anfitriones, y la visita de Río Turbio y de Pumas de Puerto Natales (Chile).

Los encuentros tendrán lugar en ambos gimnasios durante todo el fin de semana en la división Sub17 femenina, donde los dos equipos que logren queda en los dos primeros lugares pasarán a disputar mas adelante la Copa de Oro y el tercero y el cuarto lo harán por la Copa de Plata, en un torneo de especiales características como lo es el “Promesas” que viene cumpliendo un rol fenomenal en el básquetbol regional.

La zona “A” por su parte jugará en la ciudad de Punta Arenas (Chile) con la participación de Argentinos del Sur de El Calafate, Puerto Natales y los locales de Sokol y el Deportivo Español, y de la misma manera quienes queden primero y segundo irán a la copa de oro y los dos restantes a la de plata, por lo que esto reviste un interés mas que especial para todos los clubes participantes.

Este torneo se divide por edades y por sexo por lo que en este caso las chicas de los dos clubes locales tendrán la responsabilidad de llevar adelanté el nombre de la capital santacruceña, frente a las visitantes, donde Pumas de Natales figura como las mas difíciles de vencer, por lo que habrá que estar con todas las luces para enfrentar la contingencia y resolver quien pasa a la etapa siguiente y en que calidad de juego.