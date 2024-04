Durante todo el fin de semana se jugó la tercera fecha de la Liga Municipal de Básquet de Caleta Olivia, con las categorías mini y mayor, tanto masculino como femenino. Fue en el Complejo Municipal “Ingeniero Knudsen“. Donde 10 equipos compitieron y se divirtieron durante tres días.

Esta competencia cuenta con equipos de Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado y Comodoro Rivadavia. Las instituciones que no son de la ciudad del “Gorosito” viajarán todos los fines de semana al norte de Santa Cruz a competir en la Liga Municipal de Básquet.

Los equipos participantes de esta Liga Municipal son: Mosconi CO, Antares CR, Deseado Juniors PD, Gladiadores PT, Municipal CO, Escuela Pico Truncado, Pueyrredón Blanco CR, Pitbulls CO, Pueyrredón Negro CR y Amigos CO.

Las gradas del Complejo Municipal “Ingeniero Knudsen” se llenaron de familias e hinchas y vivieron días de puro básquet y mates. La Opinión Zona Norte pudo conocer que son cerca de 150 deportistas que se encuentran inscriptos en diez equipos distintos de este campeonato.

El próximo fin de semana se jugará la segunda fecha de la Liga Municipal de Básquet, será en el Complejo Municipal, pero aún la organización no lanzó la programación oficial. Se espera que salga entre el miércoles o jueves. Obvio que además de otras disciplinas que se desarrollarán en todos los gimnasios municipales de Caleta Olivia.

Resultados

Qué comienzo el de la Liga Municipal con partidos llenos de pasión. Éstos fueron los resultados de la primera fecha: Mosconi CO (48) – Antares CR (84), Deseado Juniors PD (60) – Gladiadores PT (66), Municipal CO (35) – Escuela Pico Truncado (80), Pueyrredón Blanco CR (31) – Pitbulls CO (55) y Pueyrredón Negro CR (57) – Amigos CO (44).