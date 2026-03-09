Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tal como adelantara La Opinión Austral hace ya unos días, se viene ya la puesta en escena del Campus celeste con primeras figuras del básquetbol nacional como el entrenador de las selecciones U17 y U 19 Mauro Polla, quien cuenta con una trayectoria singular con su paso por América Cup 2026, el sudamericano de Paraguay 2025, suiza 2025 el mundial de Hungría y otros torneos de estas características.

Junto a él estará acompañando también el psicólogo Ricardo Longo profesional deportivo muy cercano a equipos de primera división de la Liga nacional como Riachuelo de La Rioja, San Martín de Corrientes y Quimsa de Santiago del Estero, y para completar la acción, el licenciado José Huaiquil reconocido entrenador de alto rendimiento por lo que entre los tres dictarán un campus que serás memorable para el básquetbol regional.

Tal como adelantara el profesor Juarez de Hispano Americano hace ya unos días, se cuenta con inscriptos de varios lugares de la provincia y de Chile que han solicitado estar presentes en la programación, dada la importancia de las figuras que estarán presentes y que son sin dudarlo, del primer nivel del básquetbol argentino y sudamericano.