Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un sufrido y angustioso partido ganó Hispano frente a Federación por la mínima diferencia, parejo desde el principio con un juego claro entre ambos conjuntos, pero con un Hispano más armado que en otras ocasiones. Terminó 85-84 en un final electrizante.

Un remate que comenzó con un primer cuarto con tres empates (en 12, en 15 y en el final con 21/21), lo que otorga una idea de la paridad en la cancha, un segundo cuarto que similar con algunas variables tanto para un lado como para el otro, pero nunca mayor a los seis puntos, lo que siempre fue relativamente fácil de remontar.

Excelente trabajo de Hispano sobre un Catriel Aredes de mucho juego. Foto Leandro Franco/La Opinión Austral.

El segundo cuarto mostró un tablero favorable al dueño de casa por 46 a 42, con 4 a favor que no decían nada y así fue, porque la lucha siguió contando al dueño de casa con un Zuriel Fernández que se multiplicó, que luchó cada pelota debajo del aro, a tal punto que cada vez que tenía la bola se esperaba la falta contraria y así fue sumando puntos.

Los aportes de Infante y Acosta fueron fundamentales para mantener la paridad y por el lado contrario, lo hecho por el pivote David Fric fue también elemental para mantener el tablero cambiante, con el aporte del siempre vigente Catriel Aredes, del buen trabajo de Maclen como base y de dos pilares como Ferreyra y Alderete, que le dieron al juego el ritmo que Federación necesitaba.

Agustín Acosta con la pelota y lo miden Pereyra y Aredes. Foto Leandro Franco/La Opinión Austral.

Sobre el final Hispano fue un poco más, se quedó en el último empuje, pero mantuvo la diferencia y Federación buscó todas las alternativas que pudo en un momento difícil para definir, aunque los celestes mantuvieron la distancia de cuatro puntos en los momentos finales y se quedaron con un triunfo más que agónico por un solo punto de diferencia, y fue más fuerte el suspiro de la tribuna que el ruido de la chicharra para marcar el final.

1 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 2 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 3 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 4 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 5 de 23 | Agustín Acosta con la pelota y lo miden Pereyra y Aredes. Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 6 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 7 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 8 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 9 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 10 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 11 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 12 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 13 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 14 de 23 | Excelente trabajo de Hispano sobre un Catriel Aredes de mucho juego. Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 15 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 16 de 23 | Zuriel Fernández fue un pilar fundamental en la primera parte. Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 17 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 18 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 19 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 20 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 21 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 22 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral. 23 de 23 | Foto Leandro Franco/La Opinión Austral.