En la ciudad de Caleta Olivia tuvo lugar un torneo de básquetbol 3×3 organizado por la municipalidad local, el que contó con presencia de equipos invitados y entre ellos el de Pico Truncado y el de Puerto Deseado, quienes conformaron parte de los juegos de la tarde.

El torneo se realizó en categoría libre, y también en U15 tanto masculino como femenino, con 7 equipos en la que no tuvo restricción y 8 equipos en la U15, por lo que se contó con un buen número de participantes para pasar un día mas que agradable con mucho básquetbol.

La presencia de los dos equipos visitantes que se unieron al resto, fue un elemento a tener en cuenta para motivar la confrontación que tuvo juegos interesantes principalmente en U15 donde se proyectan jóvenes mas que interesados en darle continuidad a este tipo de torneos, por lo que no sería de extrañar que se realice otro mas en el corto plazo.