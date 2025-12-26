Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un total de 142 inscriptos se lleva adelante un torneo interno denominado “Santa 2025” en el Club San Miguel, donde se ha logrado reunir equipos en tres formatos distintos entre jugadores, ex jugadores y las formativas del club.

El torneo tendrá una duración de cinco días y se juega en sistema 5×5, 3×3 y concurso de triples, por lo que los equipos intervinientes deberán sumar puntos para ver quien llega en mejores condiciones al final con mayor acumulación de logros.

A tales efectos se han conformado 7 equipos masculinos, 4 femeninos y 4 equipos de mini, los que pelearán por las tres copas en disputa entre varones, femenino y los mas chicos, por lo que el gimnasio tiene por estos días una permanente actividad cerrando el año a todo básquetbol, una de las premisas de la entidad por estos días.

El torneo finalizará el martes 30 y allí se coronaran a los ganadores en las tres especialidades y se entregarán los premios estipulados, por lo que la actividad es incesante.