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El Club Los Tigres organiza para los últimos días de agosto y durante el mes de septiembre, el torneo de mini básquetbol “Sergio Pichuman” , en conmemoración a un nuevo aniversario de la entidad basquetbolística.

El mismo se desarrollará desde el día 29 de agosto hasta el 26 de septiembre en el gimnasio de la EPP 55, por lo que la entidad esta invitando a todos los equipos de la provincia para tomar parte del mismo en masculino y en femenino para las clases 2015 y 2016, donde habrá cupos limitados por lo que se invita a regularizar su participación, informan desde el seno de Los Tigres.

La inscripción para tomar parte del evento es de 80 mil por equipo, a los fines de solventar el costo de la mesa de control y de los árbitros de los encuentros por lo que todo se prepara para un torneo por demás concurrido y entretenido para los mas chicos del básquetbol local y provincial.