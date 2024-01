Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo de la Villa Balnearia será el único equipo que represente a la región de Chubut y quedó en la Zona B.

Mientras que entre neuquinos y rionegrinos animarán la fase de 8 clubes donde se bajó Cipolletti como estaba confirmado y se sumará Petrolero de Plaza Huincul.

Por lo tanto, a los radatillenses le tocará enfrentar ante un conjunto de la Zona A, donde los dos primeros de ese grupo acceden a la siguiente instancia y los dos últimos finalizarán su participación.

Es por ello que Náutico jugará para acceder a las llaves del interconferencias una serie de cotejos y no los 10 o 18 que la CAB totaliza para los clubes en su fase inicial de acuerdo a clubes que conforman dichas regiones.

“En primer lugar, el formato de disputa de la fase regular será igual para todos: partidos ida y vuelta ante los rivales con los que compartan conferencia y grupo, totalizando entre 10 y 18 partidos cada uno según la cantidad de equipos por grupo“, algo que claramente no sucederá con Náutico Rada Tilly, tal este extracto de la CAB en su web.

Dentro de la Zona A compuesta por ocho clubes, el primero y el segundo avanzarán de forma directa a inter conferencias, mientras que séptimo y octavo terminarán su participación en el torneo. El tercer representante en inter conferencias se definirá luego de dos fases de play in, a jugarse de la siguiente manera: Partido 1: 3 vs 6, Partido 2: 4 vs 5 y Partido 3: Ganador Partido 1 vs ganador partido 2.

El ganador del partido 3 deberá enfrentarse a Náutico de Rada Tilly, único equipo de la Zona B, para definir al tercer y último equipo en avanzar de ronda, ya que el cuarto espacio quedará vacante en la Sur.