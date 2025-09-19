Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tendrá lugar en la ciudad de Río Grande un festival de boxeo con la participación de protagonistas de la Patagonia y algunos del norte del país, donde están incluidos dos de Río Gallegos, lo que tendrá lugar en el gimnasio Juan “Cata” Delgado y es organizado por la Asociación fueguina de Boxeo.

Con un total de 13 combate, esta prevista la presencia de Marcelo Morales quien combatiera la pasada semana en El Chalten y de Alejo Almirón que también compartió esquina en la cordillera, el semifondo será femenino con la presencia de Julieta Barría frente a Mariana González .

En el combate de fondo que cerrará la velada se enfrentarán Tiziano Salinas del gimnasio Zeus Box con el ushuaiense Jeremías Correa, como final del espectáculo, por lo que el festival contará con buena cantidad de aficionados fueguinos.