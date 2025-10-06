Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con unan notable y brillante participación, el Atlético Boxing Club viajó a Comodoro Rivadavia para tomar parte del torneo “Promesas” de fútbol formativo, donde obtuvo títulos y trofeos en todas las categorías en una demostración de nivel formativo mas que llamativo en todo el sur del país.

Con mas de 50 equipos en las divisiones U13 hasta la U17, se realizó este campeonato que se disputó en la cancha del Club Atlético Rada Tilly para las divisiones U13 y U14, y en el Complejo La Mata para los de las divisiones U15, U16 y U17, donde además se contó con dos equipos del Club Velez Sarsfield de Buenos Aires en U13 y U14 y un equipo de la cuidad de Cochrane en Puerto Aysen, República de Chile.

En la división Y17 el Atlético Boxing Club resultó campeón venciendo en el encuentro final a la CAI azul (Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia), mientras que en U16 perdió la final con Huracán de Trelew donde perdió por penales luego de un empate en dos goles por lado y lo mismo aconteció con U15 donde definieron con la CAI, mientras que en las dos restantes también llegó a la final, perdiendo ésta con el conjunto de Germinal blanco en U14 y en U13 perdiendo con Huracán.

Para dar una idea de la dimensión del torneo, participaron junto a los chilenos de Puerto Aysen los equipos de Velez Sarsfield, mas los visitantes de Huracán de Trelew, Racing de Trelew, Germinal de Rawson, Rada Tilly, Talleres de Caleta Olivia, Cerro de Pico Truncado, Defensores de Pico Truncado, J.J.Moreno y Almirante Brown de Puerto Madryn, y los equipos locales de CAI, Huracán, Jorge Newbery, Deportivo Roca, USMA, Diadema, Saavedra, y Comodoro FC en todas las divisiones.

Los chicos del Atlético Boxing Club intercambiaron con amigos de toda la Patagonia y los invitados especiales por lo que fue un fin de semana a todo fútbol con los resultados mas destacados como el campeonato en U17 y los cuatro subcampeonatos en las otras divisiones, poniendo de manifiesto el alto nivel logrado en las divisiones formativas del club.

Sin lugar a dudas con estos resultados el Atlético Boxing Club se ubica entre las grandes instituciones no solo de la Patagonia sino de todo el país en la formación de jugadores y equipos destacados, por lo que se ha logrado un reconocimiento que va mas allá de los premios y de haber viajado con 85 chicos en una gran delegación deportiva.

Consultado por La Opinión Austral, uno de los coordinadores de la delegación Enrique Martínez, destacó la buen predisposición y atención que tuvieron en el Regimiento 8 de Comodoro donde se alojaron todos juntos, en lo que consideró “un torneo bárbaro muy bien organizado”, y donde remarcó también la importancia notable alcanzada por el evento, similar a los que se realizan en el norte del país, incluso uno de los mas destacados como Rafaela y haciendo relación al buen comportamiento de los chicos y el excelente nivel alcanzado, dados los muchos equipos que tomaron parte.

Enrique Martínez, Boxing Club.

” Esto nos sirve para evaluar a nuestros jugadores, que no tienen tanta competencia como a los que enfrentamos, pero nos demostraron que estamos haciendo las cosas bien, porque el torneo tuvo mucho nivel y esto es importante para la formación y evaluación de los chicos”, enfatizó Enrique Martínez quien tiene antecedentes de trabajo similar en otros lugares del país incluso en el mismo Velez Sarsfield que estuvo en Comodoro Rivadavia.