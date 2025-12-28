Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Damián Arias, el boxeador amateur con asiento en la Escuela de boxeo de El Calafate recibió y cumplió con otra invitación para un nuevo Campus en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) cito en el barrio de Nuñez en la ciudad de Buenos Aires.

Luego de haber cumplido con un torneo con observadores que tuvo lugar en Puerto Deseado a mediados de año, el boxeador de El Calafate junto con otros mas, fue invitado a tomar parte de un campus en el centro nacional por parte de la Federación Argentina de boxeo que es quien lleva adelante estos entrenamientos intensivos con posibles figuras del boxeo nacional en el campo amateur.

Concurrió aunque con algunos problemas por las fechas pero finalmente pudo estar presente en Buenos Aires y formó parte de este entrenamiento, y lo mas interesante es que en este mes de diciembre que ya termina, fue invitado nuevamente a tomar parte en otro campus en el Cenard, por parte de la Federación Argentina.

La misma trabajó bastante para estar este año incorporada otra vez a la International Boxing Association (IBA) de donde se había retirado hace un tiempo, por lo que volvieron con cuatro boxeadores a tomar parte del festival internacional amateur en Dubai, con la intención de tener continuidad en dichas presentaciones internacionales.

Con ésta doble invitación a Damián Arias con miras a lo que podría ser su incorporación al equipo al olímpico argentino, algo que los dirigentes de la Federación buscan encontrar por todo el país, podría ser un paso mas que importante para llevar al boxeador santacruceño a los primeros lugares del boxeo mundial amateur representando a su país.

Este emprendimiento de la Federación que trabaja principalmente en juveniles y en mayores es darle al boxeo amateur su lugar como siempre lo tuvo la Argentina, por lo que no estaría tan lejana la posibilidad de que Damián Arias integre el equipo olímpico nacional a corto plazo.