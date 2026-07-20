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El destacado boxeador de El Calafate Damián Arias es el único santacruceño que se encuentra presente en el Campeonato Nacional Amateur de boxeo que tiene lugar en Villa Gobernador Galvez en la provincia de Santa Fe, donde concurre por segunda vez.

El torneo que dio comienzo el pasado viernes y que reúne anualmente a lo mas caracterizado del boxeo amateur, consta de combates y de clínicas de entrenamiento por lo que es mas que concurrido y en éste caso Damián Arias se presenta por segunda vez en dicho certamen y ahora junto a su técnico Marcelo Arias habiendo caído en su primera presentación que tuvo lugar el pasado viernes en fallo dividido contra el mendocino Pablo Ledesma, y en un combate muy parejo que algunos como el técnico Arias expresaron su opinión distinta respecto del resultado.

Luego de la recuperación, el domingo fue día de descanso para todos y luego comenzó una clínica para boxeadores y técnicos, lo que es de suma utilidad dadas las charlas con experimentados y profesionales que tienen lugar durante su desarrollo, lo que los hace sumamente interesantes, a lo que se debe agregar el conocimiento de púgiles de todo el país que concurren a este evento.

Por supuesto que hubo que trabajar también en los costos de traslado, alojamiento y alimentación, por lo que en el mismo Calafate se planteó un e4sponsoreo y una recaudación para poder asistir a dicho campeonato que tendrá su final en la jornada del miércoles donde incluso s nominarán a los campeones en cada categoría, lo que reviste especiales características para todos.