El Boxeador de El Calafate Damián Arias quien participa activamente en el mundo de los festivales provinciales de boxeo tanto en Río Gallegos como en el interior de la provincia, ha sido invitado a concurrir a un “campus” de entrenamiento que tendrá lugar en el Cenard en la cuidad de Buenos Aires.

El Cenard(Centro nacional de Alto Rendimiento) donde concurre lo mas selecto del deporte nacional, ubicado en la céntrica zona de Nuñez a pocas cuadras del estadio monumental de River, aledaño al club Obras Sanitarias y enfrente del club Ciudad, uno de los mas grandes de la capital Federal, cuenta con instalaciones de gran proporción para cumplir su cometido, por lo que allí se realizará el “campus” de entrenamiento.

La elección del boxeador se realizó en su última participación en el campeonato disputado en la localidad de Puerto Deseado a cargo del entrenador Daniel González, con miras a la formación de boxeadores para el boxeo olímpico apuntando a los juveniles, pero en ésta ocasión, incluyendo a los mayores y así fue evaluado en Puerto Deseado.

Damián tiene como compromiso tomar parte del festival que tendría lugar en Río Gallegos en los próximos días, pero evidentemente es muy probable que postergue esta presentación a los fines de poder concurrir a Buenos Aires para tomar parte de este entrenamiento de gran proporción que lo ha elegido para que mejore su rendimiento y aprenda mas sobre el difícil mundo del boxeo.