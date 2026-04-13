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Con un excelente resultado Damián “Chelo” Arias se adjudicó el combate estelar del sábado enfrentando al valor local Marcelo “Boxi” Morales a quien derrotó por puntos, demostrando que es una de los grandes valores con que cuenta la provincia en el boxeo amateur, y que se perfila para seguir por ese camino.

Con un gimnasio Verón repleto de gente y con muchos combates, el festival arrancó a horario y tuvo en Alejo Márquez al primer ganador de la noche sobre Bruno Carmona, mientras que en la segunda presentación Adrián “Eléctrico” Tolay dio cuenta de Maximiliano Gallardo, quien ya había perdido en el Rocha contra Leonel Ramírez en diciembre y con Nazareno Pereyra en Puerto Santa Cruz en noviembre.

El combate siguiente puso en el ring a Leonel “Motita II” Torres, el valor local que enfrentó a Alex “la promesa” Vera con la atención de Rearte, pero el hijo de Fabián Torres logró ganar con cierta comodidad, por lo que supera la pérdida de noviembre frente Jeremías Pérez y se proyecta mejorando notablemente.

La cuarta pelea de la noche puso al chileno Cristian Escobar frente a Javier Araque del Boxing Club, donde el local no pudo con la visita y cayó por puntos y el ganador se llevó el triunfo para Punta Arenas y a continuación, uno de la casa (gimnasio Veron) el local Samuel “el torito”Martínez logró vencer al calafateño Joaquín Cazón y luego se darían combates con púgiles bien conocidos como el caso de Nahuel Báez que viene mas ganador que el año pasado ya que venció en marzo contra Ezequiel Marchena y ahora lo hizo contra el fueguino Ivan Figueroa en el marco de los 69/75 kilos.

Luego le tocó el turno a Diego Lozano que se quedó con lo mejor frente al de Gobernador Gregores Claudio “Formo” Rojas en el rango de los 60/64 kilos y con el mismo peso, Ezequiel Reyes el boxeador de El Chalten que ya había ganado al fueguino Facundo González, logró derrotar siempre por puntos a otro local como Franco Meneses.

Luego aumentando el rango del peso de 69 a 75 kilos, se midió Kevin Villafañe frente a la figura del Kick Boxing Héctor “la Araña” Almonacid ganando Villafañe por lo que fue un revés para Almonacid que aseguró que insistirá en el mundo del boxeo, y en el mismo peso el valor local Facundo León de reconocida trayectoria, enfrentó al fueguino Luciano Córdoba para ganarle bien y en el de semifondo, el local Jesús Millalonco se hizo de una nueva victoria sobre otro fueguino como Joaquin Figueroa con buena claridad.

Finalmente se llegó al combate que cerraría la velada, donde Damián Arias hizo valer lo que ha aprendido en este tiempo, para quedarse con una victoria importante y un título mas frente a Marcelo “Box” Morales que no pudo con el de El Calafate y así termino el festival que llevo adelante la organización de Dante Hindie con buen y excelente marco de público y con buenos combates en una noche especial del boxeo sureño amateur.