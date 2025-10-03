Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el festival previsto para esta noche en el gimnasio “17 de Octubre” debutará Leonel “Motita Junior” Torres, hijo de Fabián “Motita” Torres ex boxeador y actual entrenador con dilatada trayectoria en la región en el mundo del boxeo desde hace muchos años.

Hoy debuta su hijo quien entrena y practica junto a su padre en el gimnasio0m que posee la familia y donde el debutante ha hecho sus primeras armas y donde hoy se prepara para su aparición por primera vez arriba de un ring.

Cabe señalar que padre e hijo trabajan con varios boxeadores, entre ellos el promisorio Jesús Millalonco, por lo que Leonel está muy habituado a la actividad en los últimos años, y hoy se subirá por primera vez.