Dos de los cuarto riogalleguenses que tomaron parte del festival de boxeo en la ciudad de Punta Arenas, trajeron resultados positivos con buena satisfacción por los resultados, principalmente de Diego Lozano que ganó por la vía rápida sin atenuantes al chileno Nicolás Diaz, en el marco del festival que organizara Chocolate Fernández en el gimnasio del Liceo María Behety con buena asistencia de público.

El boxeador Diaz que ya había perdido con Marcelo Morales en junio en el festival anterior en Chile, vuelve a caer ahora frente a Lozano que venía de dos victorias consecutivas con Facundo González y con Claudio Rojas, por lo que remata con un KO en Punta Arenas lo bueno que viene haciendo este año, donde solo registra una pérdida con Ezequiel Reyes en El Chalten.

Por su parte Alvaro Facundo le ganó por puntos a Dilan Cumil de Patagonia Evolution en el rango de los 73 kilos trayéndose la otra victoria, mientras que Leonel Ramírez de Río Gallegos cayó ante el local Cristian Escobar de Golkik y por su parte, Edgard Fuentes también perdió frente al local Bastián Mercado de Patagonia Evolution en el rango de los 69 kilos.

Interesante festival con un total de nueve combates, donde se destacó la presencia argentina y la buena labor de Lozano, lo que lo proyecta aún mas en su trabajo en The Figther, la escuela local que lo cobija.