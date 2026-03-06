Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo 14 de marzo retornará la actividad del boxeo en Río Gallegos la que estaba sin movimiento desde el mes de diciembre, por lo que los entusiastas de la actividad esperan con expectativa esta reanudación.

El festival que organiza The Fighter que se llevara a cabo ese día a partir de las 20 horas, tiene como figuras principales al galleguense Facundo Leon de la escuela Sulsa Elite enfrentando al comodorense Julián Oñatibia de la escuela municipal de esa ciudad, por lo que es un rival de relevancia.

Esta tercera edición del festival seguramente contara con una programación mucho mas nutrida, lo que tendremos en breve cuando se confirmen los contendientes en los próximos días de esta semana, pero lo mas singular es el reinicio de la actividad, dado que desde el pasado mes de diciembre, que el boxeo esperaba vo0lver a cumplir su rol de importancia en el espectáculo deportivo de la región.