Los inicios de la actividad del boxeo el año pasado tuvieron comienzo cuando ya se terminaba el verano y fue en Gobernador Gregores con el primer festival que tuviera lugar en la provincia, con participación del ambiente boxeril que se reunió en esa ocasión y que tuvo como fondo al paraguayo Garcette frente al local Claudio “Formo” Rojas.

Luego la continuidad se daría en el mes de mayo en el “Palito Cherbukov” de El Calafate y al mes siguiente en la ciudad de Punta Arenas, ya entrado el invierno por lo que no sería de extrañar que en esta temporada la historia se repita, porque recién en la segunda parte del año, parece que la actividad ” toma vuelo” y comenzaria a perfilarse una vez por mes con otra intensidad.

Así se vio dado que en Río Gallegos recién el 7 de septiembre tuvo lugar el primer festival en el gimnasio 17 de Octubre y luego se comienza a repetir en El Chalten, en Puerto San Julián y ya a esta altura con un festival cada mes y en algunos casos repitiéndose cada semana, como aconteció en octubre y noviembre, done incluso entró en el juego Puerto Santa Cruz y todo culminó el 6 de diciembre en el Juan Bautista Rocha de la capital.

Las figuras

Algunos de los mas destacados púgiles amateur de la zona tuvieron excelente perfil el año pasado tal el caso de Cristian Calfuquir , Alexis Becaran o Jesús Millalonco junto a Facundo León, y se esperan nuevas figuras para esta temporada, sumándose a las femeninas con quizás la mas destacada, la jovencita Oriana Castro junto a Sandra Torres, sin dejar de lado a otros como el calafateño Arias, la insistencia de Marcelo Morales y la perseverancia de otros como Diego Lozano o Franco Meneses o Franco Tolava.

Es de esperar que los organizadores que habitualmente cada año se toman su tiempo para comenzar a promocionar los festivales, puedan agilizar en el tiempo para no tener que esperar hasta mediados del invierno pero es cuestión de cada uno y delo formato que le quieran dar a su trabajo, por lo que solo se espera la primera novedad en la región.