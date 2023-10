Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo 13 de octubre, en el Gimnasio “Chichino Ibáñez” de Caleta Olivia será el escenario de un emocionante Festival de Boxeo que marcará el regreso del boxeo profesional a la ciudad. Vicente Ariznabarreta, organizador del evento, anunció esta esperada noticia y compartió detalles sobre esta iniciativa que busca impulsar la práctica del boxeo tras el impacto que la pandemia ha dejado en este deporte.

Se brindará mucho espectáculo el 13 de octubre. Cientos de caletenses se acercarán al gimnasio “Chichino Ibáñez” para poder ver boxeo semi y profesional.

El evento tiene por nombre “Noche de KO“, y es organizado por la asociación de boxeo “Piñas del Sur” como la subsecretaria de deportes. El horario de incido es para las 21:00, desde esa hora se disputarán preliminares amateurs, luego los dos combates de la noche serán: Semifondo, Gustavo Chazarreta vs. Federico Vega y el evento principal será entre Maximiliano Noria vs. Juan Carlos Hugres.

El caletense Maximiliano “el cubano” Noria es un deportista joven que ya ha debutado como profesional en el boxeo. Es una futura estrella del deporte de Caleta Olivia, este 13 de octubre podrá demostrar su talento frente a cientos de personas en el “Chichino Ibáñez“.

Protagonista

La Opinión Zona Norte habló con uno de los organizadores de este evento y brindó detalles de esta noche de boxeo. Es el Vicente Ariznabarreta.

“La logística fue muy buena, hay que trabajar mucho para que salga todo bien. El gimnasio va a quedar chico por los combates que se disputarán. Estamos contentos porque una vez más tendremos una noche para los fanáticos de este deporte. Queremos que se expanda y creo que lo vamos a lograr” agregó.

Otro que habló sobre el evento fue Maximiliano Noria, lo hizo desde sus redes sociales y posteó: “Va a ser un evento que me quedará grabado en la mente. Pelear frente a mi gente me enorgullece de una manera que no la puedo explicar. Los aliento que vayan a ver este evento, no se van arrepentir.”

Además habrá sorteos durante la noche y algunos juegos para los espectadores que se acerquen al gimnasio “Chichino Ibañez” de Caleta Olivia. Será un evento muy bueno para los fanáticos del deporte. Es una velada que no te lo podes perder.