Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con mucho entusiasmo se prepara la denominada “Noche de Campeones” en el gimnasio municipal de El Chalten, lugar donde por primera vez se realizará un festival de boxeo, en este caso organizado por el municipio local y el Team Sanchez (Sergio Sanchez), con cuatro exhibiciones y 15 combates amateur, donde se repiten algunos nombres que estuvieron presentes en Río Gallegos el pasado fin de semana.

Entre ellos aparece Franco Tolaba, Cristian Calfuquir, Diego Lozano, Marcelo Morales y otros, por lo que consultados los expertos sobre el particular, no hay inconveniente en la reglamentación para que esto suceda con un lapso de cuarto a cinco días de margen entre un combate y otro, por lo menos en la actual vigencia aunque podría variar dado que en los primeros días de enero de 2026 saldrá a la luz la nueva reglamentación.

El festival tendrá cuatro combates de exhibición, protagonizados por la calafateña Carolina Calbucoi frente a su convecina Rocío Velazco en 60 kilos, el chubutense Bruno Meza frente a Joaquin Cazón también de El Calafate, el chubutense Max Carrizo contra el chileno de Puerto Natales Billy Pérez en 64 kilos y finalmente Brisa Costa de Perito Moreno enfrentará a Mía Villafañes de Calafate en 60 kilos.

Luego comenzará la ronda de combates amateur, con el primero entre Franco Meneses que viene de ganarle a Joaquín Figueroa en Río Gallegos el pasado sábado, quien enfrentará a Claudio Rojas que viene de una derrota con Damián Arias en 60 kilos, y a posteriori Enzo Cárcamo se verá de frente con el chileno Cristopher Torres en 80 kilos de peso y dando continuidad al evento el tercer combate pondrá a Ezequiel Reyes frente a Diego Lozano que viene de vencer también en el 17 de Octubre al pupilo de Motita Torres Fransua Dupont.

El Calafateño Teo Becerra enfrentará a José Tenorio de San Julián, y Joaquín Milici del Chubut combatirá contra el sanjulianense Germán Vallarino que venció a Javier Arraque en el Maidana Promotions del Boxing Club hace un mes atrás en 63 kilos, mientras que otro chubutense como Lucas Jara tratará de mejorar lo hecho frente a yair García con quien perdió en Gobernador Gregores en abril, se medirá con Ezequiel Juarez de El Calafate en 66 kilos, y a continuación, Marcelo Morales que perdiera el sábado en el 17 de Octubre con Jesús Millalonco, enfrentará al calafateño Gerardo Gómez con 54 kilos.

Jorge Benegas de El Calafate irá frente al chileno de Puerto Natales Gustavo Osorio en 73 kilos, y Facundo León que fuera desclasificado en Río Gallegos por un vendaje incorrecto el pasado sábado, se medirá con Alberto Cortez de San Julián que viene de un empate frente a Alexis Becaran en 75 kilos y seguidamente el gregorense Jesús Castillo medirá guantes con el calafateño Maxi Aguirre con 91 kilos.

Thiago Guerrero de El Calafate irá contra Alonso Cárcamo de Puerto Natales con 66 kilos, y Ezequiel Jara de Las Heras lo hará frente a Thiago Tenorio de San Julián quien le ganó a Lucas Andrade en el Maidana Promotions con 52 kilos, mientras que Santiago Tiberio de Las Heras se medirá con Alejandro Villca de El Calafate y para cerrar el espectáculo, Brandon Torres de Las Heras, enfrentará al sanjulianense afincado en Río Gallegos Cristian Calfuquir quien venció a Jesús “Canelo” Alvarez el sábado pasado en el 17 de Octubre con el margen de 55 kilos.

Con este panorama, el primer festival en la historia de El Chalten se proyecta como muy espectacular, por lo que será una gran responsabilidad de Sanchez y su gente llevarlo adelante de la menor manera y abrir así un nuevo mercado en el mundo del boxeo santacruceño, lo que va tomando cada vez mayor injerencia en el deporte provincial.