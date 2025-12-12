Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Festival con alguna sorpresas fue el último realizado en el gimnasio Juan Bautista Rocha el pasado fin de semana, donde se dieron algunos resultados que no estaban tan previstos por lo visto a lo largo del año, y otros que eran mas que posibles como una nueva victoria para Cristian Calfuquir.

Esto marca la presencia singular del boxeo galleguense en la región, aunque hubo novedades que sin lugar a dudas cambiaron alguna apreciación previa, tal el resultado del último combate entre León y Millalonco con victoria de éste último que se tomó revancha de lo acontecido el pasado 7 de noviembre cuando el resultado había sido inverso, pero ésta vez las cosas cambiaron y el ganador se mostró muy sólido para quedarse con un combare ganado con justicia.

Cuando todavía los guantes están calientes, se habla de un tercer combate el año que viene, por lo que habrá que ver si es factible, pero lo que sí se veía como cantado era la victoria de Calfuquir sobre Ivon Jones, donde el local sigue invicto y con muchas aspiraciones, por lo que habrá que esperar un tiempo para verlo mas arriba aún.

Ora sorpresa fue la pelea de Nahuel Baez con Becaran, a sabiendas de que era muy posible que Becaran ganara de acuerdo a lo que venía haciendo, pero sin embargo fue para Baez que se rectificó así de combates anteriores como los que perdió frente a Oñatibia y al mismo Becaran el pasado 4 de octubre, por lo que mejoró notablemente su performance.

Otra sorpresa fue el empate de Oriana Castro que viene con una trayectoria singular en el año y se esperaba que obtuviera otra victoria frente a la fueguina Ainara Quiroga, sin embargo hubo empate y seguramente que habrá revancha a corto plazo, y para Alexis Salinas, fue una de las victorias que se llevaron los fueguinos al ganarle a Luciano Guerrero.

Esteban Gaute venció al calafateño Teo Becerra y Leonel Ramírez a Maxi Gallardo, y el que se llevó una buena victoria fue Ezequiel Reyes que derrotó al gregorense Claudio Rojas que termina un año con muchos resultados adversos como los últimos tres anteriores con Meneses, Arias y Lozano.

Magui Ojeda le otorgó otra victoria a Tierra del Fuego venciendo a Daiara Morales, mientras que otra que viene muy bien como Sandra Torres, se quedó con todo frente a la fueguina Shara Garzón y finalmente el gregorense Marcos Mansilla dio cuenta del de Puerto Santa Cruz Nelson Diaz, completando el total de la programación del festival.

Habrá que dejar pasar la época de ls fiestas y esperar el retorno del boxeo el año que viene, con un panorama que pude ser similar a lo de este 2025 que ya se va, pero que dejó un saldo muy positivo en la actividad.