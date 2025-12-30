Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de finiquitada la actividad en Río Gallegos lo que cerraba los festivales en la provincia, se realizó el último sobre fin de año en el polideportivo “Roberto Luis Ivovich” de 28 de Noviembre, con presencia de boxeadores de Río Gallegos, Puerto San Julián y de Puerto Natales.

La reaparición de Germán Vallarino frente a Benjamín Torres de Puerto Natales abrió el fuego con ganancia por decisión arbitral en el segundo round lo que le dio la victoria al de San Julián, rememorando lo que había hecho frente a Facundo Velázquez en Gobernador Gregores y dejando de lado su caída frente a Arraque en su propia casa.

El combate siguiente ponía a Leonel Cruz, otro sanjulianense frente al reconocido Diego Lozano en 64 kilos, con un rival con un año variado, le ganó a Claudio Rojas en Calafate, y a Facundo Gonzalez en Río Gallegos, perdió con Ezequiel Reyes en El Chalten y le ganó a Fransua Dupont en Río Gallegos, por lo que Lozano venía parejo pero cayó en la última del año.

Maximiliano Vera, un local que enfrentó a Walter Cisneros en 60 kilos ganó bien y Enzo Cárcamo se enfrentó para ganarle al chileno Jack Torres, mientras que el sanjulianense Thiago Rosales derrotaba al local Maxi Herrera en 54 kilos.

Un combarte entre dos conocidos puso a Thiago Cruz de San Julián frente a Franco Tolaba como local, con el visitante que había perdido este año con Arraque en septiembre en Río Gallegos pero le ganó la revancha en octubre y luego le ganó a Guerrero en Puerto Santa Cruz, mientras que Tolaba con un año bastante favorable le había ganado a Jara en Gregores, a Almiron en septiembre en Gallegos pero había perdido con Milici de Chalten en Puerto Santa cruz y con Ariel Martínez en San Julián.

La victoria fue para Cruz que ganó bien y se vendría el combate de fondo con el local Adrián Tolay frente a otro con historia que venía con dos a favor como Ezequiel Reyes, habiéndole ganado a Lozano en El Chalten y a Claudio Rojas de Gregores en el último combate de diciembre en Río Gallegos, solo habiendo caído ante Leonel Gutiérrez en Puerto Santa Cruz.

Fue un buen combate y se lo llevó el local Tolay, sumado una notable experiencia que cerró el año boxístico 2025 y a la espera de lo que suceda en el año entrante, un año con mucho movimiento y que culminó con buenos festivales, pero que necesitaría de un orden mas regular a lo largo del año, algo de lo que se opinará mas adelante.