Se realizó en El Calafate un encuentro de “sparring” y boxeadores de varias localidades de la provincia de Santa Cruz, que se dieron cita en el gimnasio “Palito” Cherbukov en un fin de semana a todo boxeo.

Entre las figuras visitantes se contó con la presencia de la sanjulianense Kimey Pérez que viene de ser la clasificada a las finales de los juegos Evita y con integrantes de la escuela de boxeo no solo de El Calafate sino también la Escuela de boxeo de El Chalten, donde se trabajó principalmente sobre técnicas de boxeo, entrenamientos, combates y entrada en calor entre otros temas.

La medida apunta además de haber contado con decenas de boxeadores de ambas escuelas, con la idea de fortalecer las veladas próximas que tendrán lugar en El Chalten en el mes de septiembre y en El Calafate en el mes de noviembre, por lo que éste encuentro fue una buena carta de presentación para varios que seguramente pretenderán estar presentes en estos eventos.