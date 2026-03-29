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La organización que dirige Dante Hindie y que tiene como objetivo la puesta en escena del próximo festival de boxeo en el gimnasio Veron, ha dispuesto la venta de entradas anticipadas a un costo menor del que se dará en el ingreso al gimnasio el día del espectáculo que es el 11 de abril próximo.

Con relación a esto se han fijado distintos puntos de venta en comercios que se han prestado a tal fin en Ramón y Cajal y Cochabamba, en Mascarello 30 y en Kirchner 1982 como las bocas de expendio de estas entradas a distinto valor mas económico.

Por ello la organización invita a concurrir a los citados lugares a los fines de lograr entradas a precios especiales para esta ocasión, recordando que en la oportunidad estarán las figuras mas importantes del boxeo amateur de la región, tales como Marcelo Morales, Damián Arias, Facundo Leon, Jesús Millalonco, Franco Meneses y otros.