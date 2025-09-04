Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una programación amplia con veteranos, expertos y debutantes, se presenta el festival “Buscando Nuevos Talentos” esta noche en el gimnasio 17 de octubre, lo que incluye 15 combates amateur con lo mas granado dela ciudad en el tema, sumado a visitantes de la región que completan el elenco pugilístico bajo la organización de Dante Hindie.

Entre los cadetes estará Esteban Gaute frente a José Tenorio en el margen de los 50 kilos, Enzo Cárcamo con Víctor Pérez en un peso de 81 kilos y en los 60 kilos estarán Leonel “Motita” Torres que debuta (hijo del experimentado Fabián Torres) contra Thiago Soto, en un muestrario del crecimiento y aparición de nuevas caras en el boxeo local.

Dando continuidad a los combates, Javier Arraque que ya cuenta con experiencia, se medirá con Thiago Cruz en los 69 kilos, y luego vendrán combates femeninos donde Sandra Torres tendrá como rival a Silvia Pérez, Daira Morales enfrentará a Magui Ojeda (54 kilos) y Oriana Castro lo hará frente a Marianela Franco en un peos de 52 kilos.

Luego Fransua Dupont se medirá frente a Diego Lozano en 69 kilos, Franco Meneses lo hará frente a Joaquín Figueroa en 64 kilos, y a continuación el ascendente Cristian Calfukir que viene de vencer al calafateño Damián Arias en Puerto San Julián combatirá contra Jesús Alvarez.

La pelea de semifondo enfrentará a Jesús Millalonco, pupilo de Fabián “Motita” Torres quien cayó frente a Eric Cheuque en el último festival y buscará mejorar su performance, frente a Marcelo “bandido” Morales que viene de ganarle en Punta Arenas a Nicolás Diaz, siendo ambos contendientes locales lo que le da un toque mas que interesante al combate.

La pelea que cerrará el espectáculo de la noche enfrenta a Facundo Leon ( hasta 75 kilos) que le ganó a Roberto Meza en el festival de Punta Arenas, frente a Lautaro “Kata” Ramallo, el comodorense que también viene vencedor luego de ganarle al gregorense Fabricio Gallardo en el último festival organizado por Maidana Promotions en el Boxing Club.

Se espera un buen marco de público dado que luego de mucho tiempo, los galleguenses vuelven a tener boxeo local, lo que incentivó mucho también como lo fue el festival de Maidana Promotions y el crecimiento de jóvenes y amantes de la disciplina en dicha actividad.