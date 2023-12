Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes por la noche la ciudad de Caleta Olivia volverá a recibir un evento de boxeo, será en el Complejo Municipal desde las 21:00 y contará con cinco combates amateur y uno profesional.

Con la participación de peleadores de Río Grande, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y Río Negro. Desde la organización comentaron a La Opinión Zona Norte que debido a la gran cantidad de sponsors pudieron hacerse cargo del hospedaje y la comida de los deportistas de Chubut y Tierra del Fuego.

Según pudo conocer La Opinión Zona Norte, ya se vendieron cerca de 100 entradas para este evento de boxeo. El Complejo Municipal de la ciudad de Caleta Olivia se verá lleno de familias amantes de este deporte, en los descansos habrá sorteos y bandas de música para los espectadores.

El boxeador profesional Maximiliano “El Cubano” Noria es nacido y criado en Caleta Olivia, este mismo estará combatiendo frente a Ramiro Escobar de Río Grande. Este será el evento central del evento de boxeo. Ambos llegan invictos a esta pelea.

Los cinco combates amateur serán: Morena Morales de Caleta Olivia vs. Karina Gómez de Río Grande, Leandro Cabrera de Caleta Olivia vs. Franco Almada de Comodoro Rivadavia, Miguel Reales de Caleta Olivia vs. Cristian Medina de Río Grande, Lautaro Ramallo de Comodoro Rivadavia vs. Jonathan Flores de Río Grande y Brandon Rodríguez vs. Juan Vargas, ambos de Comodoro Rivadavia.