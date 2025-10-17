Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tiene lugar en la ciudad de Punta Arenas un festival de boxeo organizado por la Escuela de box de Chocolate Fernández, y que se desarrolla en el gimnasio del Liceo María Behety con presencia de púgiles locales y de cuatro boxeadores de Río Gallegos.

El primer combate que tendrá a un argentino como protagonista será el que protagonicen el chileno local Bastian Mercado con el galleguense Edgard Fuentes en el peso de los 69 kilos, mientras que el segundo será entre el local Hans Doberti de Patagonia Evolutions frente a otro galleguense como Alejo Almirón, quien viene de perder en Río Gallegos con Rodrigo Subelza.

Cristian Escobar también de la escuela Golkick enfrentará al galleguense Leonel Ramírez con un peso de 65 kilos para ambos, y finalmente en un combate mas atrayente, Nicolás Diaz que tiene como antecedente este año haber perdido frente a Marcelo Morales en junio en festival también en Punta Arenas, se medirá frente a Diego Lozano, que viene de una campaña regular, con dos últimas victorias frente a Facundo González en Río Gallegos y a Claudio “El Formo” Rojas en El Calafate hace pocos días con 64 kilos de peso.

Mientras tanto continúa el festival nacional en Puerto Deseado con muchos protagonistas y también el “Guantes de Oro” en Río Gallegos por lo que la actividad del boxeo es incesante e importante en esta última etapa del año.