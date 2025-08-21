Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un festival de proporciones tendrá lugar este fin de semana en el estadio “José Peric Slater” de la Confederación magallánica, con la presentación de boxeadores del sur de Chile mas algunos de la Capital Santiago, enfrentando a varios campeones patagónicos argentinos.

El presidente de la Asociación Regional de boxeo de Magallanes Manuel Gallegos Aguila, expresó su satisfacción por la realización de este evento, que reunirá lo mas granado de la región, destacándose en el combate de fondo al local Felipe Meza, enfrentando al de Río Grande campeón patagónico Jonathan Flores, por lo que este será el combate que cierre la velada.

Entre las damas la presencia de otra fueguina argentina como Karina Gómez, quien también será asistida en el rincón por Pedro Gómez al igual que a Flores, mientras que del lado chileno se estima la presencia de Brandon Hernández púgil de Puerto Varas en los 54 kilos, y de Matías Campos en 63 kilos.

Sumado a esto se espera una concurrencia masiva en el estadio de la confederación, por lo que se está trabajando mucho para que esta realización sea un verdadero éxito, por lo que ampliaremos mas adelante con la totalidad del programa.