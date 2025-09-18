Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una brillante victoria Franco Meneses se quedó con el triunfo en el combate e fondo del festival que tuvo lugar en El Chalten y que congrego un buen número de boxeadores de la región y del sur de Chile, donde se lucieron destacados púgiles de la provincia y de la región.

Meneses ganó por decisión unánime de los jueces García, Tenorio y Cherbukov sobre el representante de Gobernador Gregores Claudio “El Formo” Rojas en la pelea final y se quedó con el paso siguiente que es el camino hacia combates nacionales, mientras que en el semifondo Ezequiel Reyes de El Chalten le ganó al galleguense Diego Lozano en el mismo peso de los 64 kilos para ambos combates.

El festival dio inicio con el primer preliminar que enfrentó a Enzo Cárcamo que venció al chileno de Puerto Natales Cristopher Torres de Puerto Natales y luego Santiago Tiberio venció al calafateño Alejandro Vilca y Thiago Guerrero le ganó a otro boxeador chileno como Alonso Cárcamo también de Puerto Natales en 66 kilos.

Otro local como Joaquín Milici se llevo el triunfo frente al de El Calafate Leonel Hernández en 75 kilos y Facundo León que venía de ser desclasificado por un vendaje mas hecho en Río Gallegos frente a Ramallo, le ganó al calafateño Kevin Villafañez en 64 kilos para mejorar su performance.

Marcelo Morales que había caído la semana anterior en Río Gallegos frente a Jesús Millalonco el pupilo de Motita Torres, revirtió su accionar para ganarle a Gerardo Gómez de El Calafate, y por su parte Ezequiel Juarez se llevó la victoria frente al local Lucas Jara en el peso de 91 kilos y sobre el final, Jesús Castillo de Gregores le ganó a Maxi Aguirre de Calafate en 64 kilos.

Un festival mas que esperado por la gente de El Chalten que vivió intensamente cada combate y que concitó una gran atención en la región, dejando sentado que se repetirá en el corto plazo.