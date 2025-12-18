Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de 28 de Noviembre esta prevista la realización este sábado, de una velada boxística con la presentación de púgiles locales y de visitas de toda la Patagonia, por lo que el espectáculo reviste carácter de importante con la presencia de público de toda la región incluida gente de Puerto Natales (Chile).

Entre los locales aparece Franco Tolava quien a principios de año participó activamente en varios combates ganándole a Ezequiel Jara en Gobernador Gregores, perdiendo con Ariel Martínez en San Julián y ganando contra Alejo Almirón en Río Gallegos, sumado a una derrota contra Joaquín Milici en Puerto Santa Cruz en noviembre, mientras que Maximiliano Sáez, Santiago Lera y Adrián Tolay no son tan conocidos afuera, pero sí en su localidad.

El festival se llevará a cabo en el polideportivo municipal a partir de las 21 horas y se espera poder congregar una buena cantidad de público para que sea una fiesta del boxeo, con representantes de Puerto San Julián, Río Gallegos, El Chalen, Trelew y de Puerto Natales, completando una participación regional importante.

Se espera para las próximas horas tener el programa completo, donde se atribuye a la necesidad de equiparación de pesos, edades y categorías para terminar de armar combates que sean mas que interesantes, por lo que pronto saldrán a la luz la totalidad de las peleas de este fin de semana.