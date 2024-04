El excampeón mundial de boxeo; Jorge “Locomotora” Castro anunció el fallecimiento de su madre Mirta Ortiz. El sepelio fue este lunes en la ciudad de Caleta Olivia con una gran cantidad de personas que la fueron a despedir.

Castro hizo su debut profesional en febrero de 1987 y se retiró de la actividad en enero del 2007 con un historial de 130 combates ganados (90 nocauts), con 11 derrotas y 3 empates. Además de varios campeonatos mundiales que supo conquistar a lo largo de su carrera.

El “Roña” es uno de cuatro hermanos varones: Manuel, Javier Eduardo y Marcelo y siempre reconoció su infancia difícil en Caleta Olivia y del mismo modo, el acompañamiento que tuvo su madre en su crianza y en los principales momentos de su carrera deportiva.

“Mami querida, siempre me voy a quedar con tu mejor imagen, con esa sonrisa tan linda que tenías. Ahora descansa en paz, ya no te vemos sufrir más. Te voy a recordar toda mi vida vieja. Te voy a amar siempre” expresó el ex deportista vía sus redes sociales.