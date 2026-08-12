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De acuerdo a la programación entregada por la organización de Dante Hindie y relacionada con el festival de boxeo que tendrá lugar en el gimnasio municipal Lucho Fernández el próximo sábado 15 de agosto, todo comenzará a las 20 horas con los primeros enfrentamientos donde se destacan participantes de varias regiones de la Patagonia incluida Tierra del Fuego.

El primer combate tendrá la presencia del boxeador de Puerto San Julián Juan Manuel Vargas del gimnasio Amutin, quien enfrentará al fueguino Alejo Márquez representante de Camioneros para abrir “el fuego” de la velada, donde la continuidad estará a cargo de otros nóveles como Carim Hindie del Team local quien enfrentará al representante del Boxing Club Maximiliano Gallardo.

Este último ya cuenta con antecedentes habiendo participado en otros festivales si bien no ha alcanzado todavía combates de relevancia pero perdió en Puerto Santa Cruz contra Nazareno Pereyra, en el Rocha contra Leonel Ramírez y en el gimnasio Verón en abril de este año contra Adrián Tolay, por lo que intentará una victoria que lo reivindique de estos resultados.

El tercer combate de la noche pondrá en escena a Nelson Diaz de Puerto Santa Cruz quien ya se enfrentó a Marcos Mansilla el año pasado perdiendo en Puerto Santa Cruz y la revancha en el gimnasio Rocha en diciembre, por lo que también intentará superar esta contingencia ahora frente al de El Calafate Alejandro Vilca, quien por su parte tiene como antecedente haber perdido contra Thiago Guerrero en Calafate el pasado 9 de octubre.

Lo que será una sorpresa porque aún no está definido, será quien enfrente a Javier Arraque el duro galleguense que tiene como antecedentes haber perdido con Germán Vallarino en San Julián el año pasado, pero luego se reivindicó ganándole a Thiago Cruz el 7 de septiembre pero cayó en la revancha contra este boxeador el 4 de octubre y volvió a ser derrotado en el gimnasio Verón el 4 de abril de este año por Cristian Escobar.

Entre otros de los combates que tendrán lugar, Dylan Vázquez de Arcángeles se enfrentará con Bastian Saldivia del gimnasio Juan Bautista Rocha, y Leonel Gutiérrez del gimnasio Amutin de Puerto San Julián que vie4ne de ganarle a Ezequiel Reyes de Chalten en noviembre del año pasado, medirá guantes con Ezequiel “El Chino” Juarez, quien le ganara a Kevin Villafañe en Calafate en octubre, pero caería contra Alexis Bucarán en noviembre y contra Juan Perea de 28 de Noviembre en Puerto Santa Cruz.

Samuel “El Torito” Martínez del gimnasio Benjamín Verón se medirá con Andarín Condori de Perito Moreno, y uno de los combates mas esperados será el que protagonizarán Kevin Villafañe de El Calafate quien viene con algunas derrotas como contra Facundo León, Ezequiel Juarez y Joaquín Robles en septiembre, octubre y noviembre respectivamente, por lo que necesita una victoria, pero enfrentará al comodorense Julián Oñatibia quien cuenta con otras tres victorias consecutivas contra Nahuel Báez en mayo, ganó también la revancha en septiembre y le ganó en fallo dividido a Sebastián Villegas en San Julián en septiembre de 2025.

Alejandro Sarmiento del gimnasio Rocha de Río Gallegos casi no cuenta con antecedentes pero enfrentará a Nazareno Pereyra quien venció a Maxi Gallardo en Puerto Santa Cruz en noviembre pasado y finalmente dando punto final a las preliminares, Luciano “La Cobrita” Guerrero que viene de perder con Alexis Salinas en diciembre en el gimnasio Rocha, enfrentará al gregorense Miguel Barra.

Luego el semifondo y fondo como ya se anunció en éstas páginas donde el galleguense Jesús Millalonco de Arcángeles enfentará al fueguino Daniel “Lincoln” Man, y el combate muy esperado de fondo donde el invicto Cristian Calfuquir se medirá con el fuerte valor en ascenso, el calafateño Damián “Chelo” Arias tal como se destaca en edición anterior, para completar el segundo festival del Team Hindie en éste año.