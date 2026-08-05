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El profesional local Maximiliano Noria se presentará este 8 de agosto en el gimnasio Mosconi de Caleta Olivia para enfrentar al catamarqueño Exequiel Leguizamón en nun combate que tendrá especiales características, dado que Noria lleva muy poco en el campo rentado y espera poder cumplir con un muy buen papel.

La idea del caletense es continuar formándose apuntando a lograr lo que siempre aclaró que es su meta, y que es pelear por un título, lo que pretende lograr en lo posible antes de fin de año pero para ello deberá cumplir con un camino que no es tan sencillo y que lo llevará a varios combates mas dicen los entendidos.

De todos modos este sábado en el gimnasio caletense se medirá por esta nueva instancia en el afán de concretar sus sueños, con el apoyo de su esposa y de sus hijos que valoran el esfuerzo que el protagonista vienen realizando desde hace ya bastante tiempo.

Mientras tanto en la capital provincial Río Gallegos, un título EMBAPA se prepara con el festival de boxeo en el gimnasio Lucho Fernández que tiene como fecha el próximo 15 de agosto, donde en el combate de fondo el reconocido púgil de El Calafate Marcelo “Chelo” Arias enfrentará a Thiago Soto, mientras que el semifondo tendrá a figuras como Jesús Millalonco frente a Daniel Lincomán y a Luciano Guerrero contra Miguel Barra.

Actualmente se está trabajando en las preliminares donde aparecen a priori destacados amateur de la región como Kevin Villafañez, Julián Oñatibia, Ezequiel Juarez y Javier Arraque entre otros, por lo que la velada presenta un panorama por demás interesante y se espera con mucha expectativa el programa de combates para observar mas en detalle quienes serán los protagonistas de cada pelea.

El organizador Dante Hindie se encuentra trabajando duramente para tener cuanto antes todo listo para superar incluso la velada de abril que dejó un buen saldo positivo y se espera poder mejorar notablemente esa realización, por lo que están a pleno con esta oportunidad.