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En un mas que interesante combate profesional que tuvo lugar el viernes por la noche, el salteño afincado en Caleta Olivia Maximiliano Noria logró vencer a su oponente oriundo de Trelew y afincado en San Julián Agustín Garay, como marco del festival que la escuela de boxeo “Tigre Cárdenas” realizara en el gimnasio Mosconi de esa ciudad.

El único combate profesional fue acompañado de 9 peleas preliminares con púgiles locales y de la región, lo que le dio al festival un carácter muy llamativo sumado a un marco de público mas que importante que se dio cita en el lugar para observar los combates de la noche con mucho entusiasmo y donde se pudo ver la presencia de muchas familias que concurrieron al evento.

El mismo se abrió con una exhibición de jovencitos de muy corta edad que practican sin contacto lo que fue del agrado del público y luego las peleas que tuvieron a varios debutantes en su programación, donde se destacaron algunos como el caletense Augusto Cañizares que enfrentó mal comodorense Fabián Báez ambos en el marco de los 69 kilos y los dos debutantes con victoria para Cañizares por puntos, mientras que también hubo combates femeninos con la comodorense Priscilla Huanquen enfrentando a la local Morena Tejerina con ganancia para la visitante ambas con 47 kilos y las dos también debutantes.

En otro combate se midieron los locales Ezequiel Vargas con quien fue el ganador de la pelea Emanuel Ortega en el marco de los 64 kilos, y luego otro combate femenino con la caletense Amira Varas frente a Simone Torres de AOMA Puerto San Julián con la ganancia para la de Comodoro, mientras que para la sanjulianense resultó negativo como contra la galleguense Oriana Castro en octubre pasado en Río Gallegos.

El truncadense Laureano Hernández pudo vencer al de Caleta Olivia Thiago Vallejos en los 54 kilos y los peso mosca de 52 kilos Héctor Jara de Las Heras y Cristian Correa de Comodoro Rivadavia brindaron un buen combarte el que finalmente se quedó Jara que pertenece a la escuela de “Metralleta” Torres, mientras que en la categoría de los medianos con 75 kilos, Santiago Tiberio también de Las Heras enfrentó al ganador Gastón Carrizo de Caleta Olivia con Tiberio debutante en buena pelea.

Otro debutante fue Ezequiel de la Colina, púgil local que enfrentó y le ganó a Rafael Mariao en peso super pluma con 60 kilos ambos, mientras que en el combate de semifondo de la noche Leandro “Wamchope” Cabral se midió con Darío “Niky” Sainz ganando el primero por puntos en lo que fue una de las peleas mas llamativas del festival.

Finalmente el combate de fondo en el campo profesional enfrentó al local Maximiliano Noria en lo que podría ser su espaldarazo al vencer al de Trelew viviendo en San Julián Agustín Garay, combate que cerró la noche caletense y que dejó como saldo la buena presencia de Noria y la expectativa por saber como continuará su carrera profesional donde ya se barajan algunos nombres pero todo queda la espera de nuevos rivales.

Lo cierto es que el festival tuvo un marco de público mas que adecuado y que dejó sentada la necesidad de mayores festivales como pretenden los caletenses que llenaron el estadio con un marco de público que asombró a muchos en la noche del pasado viernes.