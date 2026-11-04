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Con la organización del Team Hindie se presenta un nuevo festival de boxeo amateur en Río Galleogs, ,donde estarán en juego tres cinturones amateur, con una progamación que plantea 16 combates en todas las categorías previstas, y la puesta en escena de destacados púgiles de la región y del sur de Chile.

La fecha prevista es el 28 de noviembre donde estarán presentes figuras como Jesús Millalonco que viene de ganar a Javier Figueroa en abril de este año en el mismo escenario pero luego perdió con el fueguino Lincoman o Cristian Calfuquir que si bien empató con el deseadense Benjamín Ramos en el festival de La Previa en marzo, viene con una trayectoria importante habiendo dejado en el camino en estos años a Espinosa, Meneses y en diciembre del 25 a Ivon Jones, aunque perdió con el ascendente Damian Arias en agosto.

Ezequiel Reyes es otra figura local que estará participando en el festival, quien viene de una victoria en abril y ni que hablar de Cristian Escobar que derrotara a Javier Arraque en el último festival del gimnasio Veron precisamente en la velada de abril de este año.

Habra otros combates como el de Brian Gordillo del gimnasio Puños del Sur con Miguel Barra de Gobernador Gregores que tratará de recuperar la pérdida frente a Luciano Guerrero y otras figuras como Ezequiel Juarez o Maxi Subiabre, por lo que de a poco este festival va tomando dimensión y se proyecta como una gran velada del boxeo patagónico amateur, con muchos combates y con lo mas caracterizado del boxeo local y regional, sumado a la posible presencia de varios púgiles provenientes de Chile que se unirían a la presentación.

Este año ha sido algo flojo en la puesta en escena de festivales dado que el de La Previa en marzo y el anterior del Team Hindie en el gimnasio Veron en abril mas el festival de agosto han sido practicamente los únicos que han logrado sumar, por lo que se espera mayor continuidad en el futuro, aunque las condiciones económicas siguen siendo algo complicadas para todos.