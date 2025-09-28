Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un contundente golpe al cuerpo en el segundo asalto, el ex campeón argentino juvenil Isaías Costa dejó sin aire y sin posibilidades al trelewense Lautaro Espinosa en el combate de fondo del festival que tuvo lugar en el gimnasio “Nicanor Hernández” de Puerto San Julián el pasado sábado.

Con ésta victoria Costa se proyecta en el mundo del boxeo revalidando su título juvenil de hace un tiempo, mientras que en el combate de semifondo, el pupilo de Carlos Mansilla Julián Oñatibia logró su curta victoria anual luego de haber dejado en el camino a Nahuel Báez a quien derrotó en dos ocasiones anteriores ( en mayo en Calafate y en septiembre en Río Gallegos), por lo que es otro que apunta bien alto.

El local Máximo Cáceres logró también una destacada victoria sobre el comodorense Isaías Vázquez por lo que mejora lo actuado en Gobernador Gregores a principios de año cuando cayó frente a Lautaro López, y el calafateño Damián Arias luego de un excelente combate se quedó con la victoria frente al caletense Emanuel Ortega por lo que con ésta victoria logra un lugar en el Nacional de mayores que se disputará en octubre en Puerto Deseado.

Arias viene de una temporada con altibajos mas allá de su victoria contra “El Formo” Rojas, habiendo perdido contra los galleguenses Millalonco y Calfuquir pero con esto se recupera notoriamente logrando el pase al nacional del mes que viene, mientras que el bonaerense Matías Verón derrotó al galleguense Marcelo Morales que venía de la derrota en El Chalten frente a Gerardo Gómez.

En femenino la victoria de Oriana Castro que confirma la buena actuación de la piba del gimnasio Verón que venía de ganarle a Marianela Franco en el 17 de octubre de la capital, y en ésta ocasión contra la de Puerto Madryn Mía Muñoz, mientras que su coterránea Melani Muñiz le ganó a Agostina Guancheque y por su parte Cabral Guancheque venció a Dylan Tobías Ojeda.

Finalmente el ascendente Enzo Cárcamo con tres victorias seguidas (sobre Víctor Pérez en el 17 de octubre y sobre el chileno Cristopher Torres en El Chalten), suma otra mas contra Lionel Zúñiga por lo que es su “tercera al hilo”.

Lo que viene

Para el próximo fin de semana se repetirá el festival en Río Gallegos con la organización de Dante Hindie y con presentación de boxeadores de toda la región, similar a lo acontecido en el gimnasio 17 de octubre hace un mes atrás, ahora en el mismo escenario, mientras que dos semanas después (11 de octubre) habrá otro festival en Caleta Olivia en el gimnasio “Enrique Mosconi” con la presentación del debutante como profesional Andrés Luis Luna frente a quien ya cuenta con un combate Gastón Garay en la categoría superligeros a cuatro round.

En Pico Truncado la misma noche del 11 de octubre y en el gimnasio “Eladio Azocar”, la local Ana Romina Guiachapani enfrentará en el campo profesional a la de Avellaneda (BsAs.) Nicole Heliana Morales y en masculino, Héctor Alberto González lo hará frente al de José C. Paz Brandon Jesús Hermann em superwelter.