Un nuevo festival con grandes figuras amateur tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el local de La Previa (Ex Extreme) ubicado en el acceso de la ciudad, enfrente al ingreso al aeropuerto de Río Gallegos, que congregará la actividad con 12 combates amateur con figuras provinciales, y con la organización del promotor local Dante Hindie.

Entre los combates estelares de la noche, habrá tres que llamarán seguramente la atención de los aficionados dado que se enfrentarán Facundo Leon que viene de haberle ganado a Roberto Meza pero que perdió por descalificación (se soltó un vendaje) frente a Lautaro Ramallo, contra el ascendente Jesús Millalonco pupilo de Fabián “Motita” Torres y que viene con dos de las tres últimas ganadas frente a Damián Arias y a Marcelo Morales en septiembre.

Precisamente el calafateño Damián Arias que se lució en el festival nacional en Puerto Deseado, viene de ganarle a Emanuel Ortega en San Julián hace poco y con variada suerte este año, enfrentará a Marcelo Morales que lleva dos combates sin derrota frente a Alexander Vivanco y el último con Gerardo Gómez en El Calafate, por lo que torna este combate mas que interesante.

Finalmente también estará la figura galleguense invicta en la persona de Cristian Calfuquir con un año que lo tiene invicto frente a Arias, a Lautaro Espinosa, a Jesús Alvarez y a Franco Meneses el pasado 4 de octubre enfrentará a Isaías Acosta que viene de ganarle en San Julián al de Trelew Chano Espinosa.

Como adelanto esto es parte de los combates que tendrán lugar en el festival, y que serán parte de los 12 enfrentamientos que propone el organizador, por lo que en pocos días mas tendremos la grilla completa par darla a conocer.