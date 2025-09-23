Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la organización de Dante Hindie se prepara un festival similar de boxeo en el gimnasio 17 de octubre con púgiles locales y regionales, sumándose al éxito obtenido con la presentación anterior, en la cual en el combarte de fondo resultó ganador Lautaro Ramallo sobre Facundo Leon debido a un vendaje no autorizado en éste último lo que provocó su descalificación.

De todos con un total de 13 combates el festival fue una verdadera fiesta, algo que en la capital santacruceña no se veía salvo la gran presentación del Maidana Promotions, pero a nivel local no existía desde hace bastante tiempo.

La presencia de boxeadores de toda la región con algunos destacados como Jesús Millalonco el pupilo de Fabián “Motita”Torres, Marcelo Morales que lo enfrentó, Cristian Calfuquir que esta destacándose bastante en el último tiempo en el mundo del boxeo provincial y regional, y otros permanentes activos como Franco Tolaba de 28 de noviembre, Diego Lozano y Alexis Becaran, conforman un staff de boxeadores que ocupan los primeros lugares en el ámbito provincial.

Si bien el 7 de septiembre tuvo lugar ese festival, la continuidad se dio en El Chalten el fin de semana siguiente donde varios de los nombrados repitieron el esfuerzo contra boxeadores chilenos que vinieron a cumplir con su compromiso al festival cordillerano, por lo que también cubrió las expectativas.

En ésta ocasión se espera poder contar con reconocidos nombres sumados a un esperado debut, el de Leonel “Motita” Torres Junior, hijo del reconocido ex boxeador Fabián Torres quien posee ahora un gimnasio de boxeo, y que podría Leonel finalmente debutar dado que no lo pudo hacer en el festival anterior.

Con el empuje que ha tomado el boxeo este año a partir del festival de Gobernador Gregores con Garcette frente al local Claudio “El Formo” Rojas, pasando por El Calafate el 10 de mayo, por Punta Arenas y luego por Puerto San Julián, el remate del Maidana Promotions fue una bendición boxística y luego la continuidad de Hindie en el 17 de octubre mas lo de El Chalten, conforman el movimiento anual que es cada vez mas intenso en el mundo del boxeo.

Con este panorama se espera que el próximo festival tenga la repercusión que viene demostrando la práctica activa del boxeo en la región, lo que no dudamos.