En la localidad de El Chalten se realizará la próxima semana un festival de boxeo con protagonistas de toda la región incluidas las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales, por lo que tendrá carácter binacional.

El mismo se denominará “Noche de Campeones” y reunirá a púgiles de Gobernador Gregores, San Julián, El Calafate, Ró Gallegos, Las Heras y las ciudades chilenas, con entrada libre y gratuita en el gimnasio municipal de El Chalten.

Los Ring Side tendrán un costo de 5 mil pesos pero solicitándolos anticipadamente bajarán a 3 mil pesos, por lo que seguramente serán requeridos antes de lo previsto.

Este nuevo festival que se desarrolla a siete días después del que esta noche tiene lugar en el gimnasio 17 de Octubre de Río Gallegos no hace mas que responder a la necesidad de contar con espectáculos de este tipo en la provincia, lo que se ha magnificado en los últimos tiempos, con festivales en Gregores, en Caleta Olivia y en Puerto San Julián, sumado al que realizara Maidana Pormotions en el Atlético Boxing Club hace pocos días.

La temporada de boxeo se amplifica y son varias las localidades ahora que intentan tener “su” festival y por supuesto boxeadores y manager están de parabienes con este resurgimiento notable de la actividad en la provincia.