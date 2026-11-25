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Con mucha expectativa se pone en marcha el próximo sábado a partir de las 20 horas en el gimnasio Benjamín Veron, un nuevo festival de boxeo amateur que contará como es habitual, con la organización del Team Hindie, y que tendrá como protagonistas a las mayores figuras locales, sumado a la presencia de boxeadores del interior y de la provincia del Chubut, mas otros de la ciudad de Punta Arenas (Chile).

Serán varios los púgiles que se harán presentes donde se descuenta un marco de público importante como sucede en este tipo de presentaciones, donde las principales figuras del pugilismo local estarán brindando sus conocimientos y sutilezas frente a rivales de todo el interior y de las provincias vecinas, co0menzandó por Rubén Sanchez que enfrentará a Maximiliano Gallardo en uno de los primeros combates de la noche.

Dos damas harán su aparición cuando Nicol Celeste Soto que representa al mismo gimnasio Veron, se enfrente con la comodorense Priscilla Huenunque, y a continuación un combate entre dos mas que conocidos de la aficción local como Ezequel Reyes que se medirá con el excelente boxeador local que es Cristian Calfuquir, uno de los combates mas llamativos de la noche, dada la trayectoria de ambos.

Tomás “El Rayo” Villagra tendrá adelante a un púgil de El Chalten como Damián Aguero Noguera y luego, otro protagonista habitual del boxeo local como Jesús Millalonco, medirá guantes con Cristian “Colombiano” Escobar, mientras que Luciano Guerrero lo hará frente al chileno Gerardo Ainol, con una seguidilla de visitantes del otro lado de la frontera, dado que otro puntarenense como Ariel Vazquez se medirá con Leonardo Diaz repreentante del gimnasio Rocha, y Martín Verdugo también de Punta Arenas, se medirá con el conocido Javier Arraque que luce los colores del Boxing Club.

Dylan Vazquez de Arcángeles tendrá enfrente a un representante de la localidad norteña de Perito Moreno Octavio Coronel y otro que lucierá los colores del Boxing Club será Bastian Saldivia que tendrá enfrente al comodorense Benito Guichapani, mientras que Maximiliano “Poroto” Subiabre se medirá con otro conocido como Ezequiel “Chino” Juarez y otro local que representa al Team Hindie será Thiago Martínez Arizmendi quien enfrentará al representante de Arcángeles Joel “El Bandido” Vazquez.

Samuel “El torito” Martínez tendrá enfrente al de Las Heras Martín Morales y otro representante del Team Hindie como Dylan “Canelo” Witto se medirá con Zahir “Panterita” Benavidez del gimnasio Veron y finalmente otro combate femenino pondrá en el cuadrilatero a Sofía Cifuentes del Boxing Club frente a la sanjulianense Lourdes Haro para completar el panorama de peleas.

Habrá 16 cinturones en juego y se espera una concurrencia masiva en el gimnasio Veron para ver a los locales, principalmente a quienes ya tienen un camino andado en el boxeo amateur local como Millalonco o Calfuquir, protagonistas que han demostrado su calidad en el ultimo tiempo, por lo que se muy observados por los amantes del boxeo de la ciudad