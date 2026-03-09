Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un festival de importantes dimensiones se programa para este sábado 14 de marzo en el local de La Previa frente al acceso al aeropuerto local, organizado por The Figther y que contempla combates de exhibición en dos round de 2×1 entre jóvenes valores como Mauro Garay con Matías Chanquía en menores, Joaquín Vera con Thiago Giménez en cadetes, Maximiliano Cuyul con Valentín Landriel en mayores, Elías Candia con Rodrigo Meneses en mayores y luego combates con visitas de otras regiones del sur.

Joseph Cruz de Río Grande enfrentará al chileno de Puerto Natales Marcelo Merino hasta 60 kilos en cadetes, Enzo Cárcamo de The Figther lo hará contra Jack Gómez del club CHIMI de Puerto Natales hasta 80 kilos, Gabriel Vázquez de Ushuaia lo hará contra Julio Huenchucheo de Natales, Gastón Gómez de Río Grande lo hará contra Rodrigo Alderete de Punta Arenas (Club Gold Kick) hasta 81 kilos en mayores debutantes, Ezequiel Pérez de El Chalten irá contra Facundo Gonzalez de Ushuaia (Guantes del fin del mundo).

A continuación y dando lugar al extenso programa con figuras mas conocidas cómo Diego Lozano que no se sube al ring desde octubre cuando venció a Claudio Rojas en Calafate, enfrentará al puntarenense Cristian Escobar hasta 64 kilos, el excelente valor local que es Cristian Calfuquir invicto en 2025 y ganador del trelewense Ivo Jones en diciembre, enfrentará a Benjamín Roman de Puerto Deseado del gimnasio Penacho Amarillo en un peso de 58 kilos, Rodrigo Ortiz de The Figther lo hará en 91 kilos frente a Vicente Leal de Punta Arenas y Nahuel Báez peleará frente a Ezequiel Marchena de El Calafate.

El galleguense Leonel Ramírez enfrentará con 69 kilos al calafateño Kevin Villafañe y el buen valor de Facundo León de Sulsa Elite se medirá con el comodorense Julián Oñatibia con 69 kilos, mientras que Tomás Saez de El Chalten con mas de 91 kilos, se medirá con el chileno de Punta Arenas Fernando Columna, y luego con el semifondo el valor galleguense Franco Meneses que viene de una dilatada trayectoria, se medirá con otra figura provincial como lo es el calafateño Damián Arias para finalmente llegar al combate de fondo donde el local Marcelo Morales se medirá con el de Punta Arenas Ignacio Pérez, ambos con 64 kilos.

Esto pondrá punto final a los 19 combates previstos en un festival muy extenso que tendrá lugar el próximo sábado 14 y que será el primero del año, por lo que todo se prepara para un buen espectáculo pugilístico en la ciudad, con representantes de toda la región incluido Chile.