Con un total de 15 combates amateur se prepara el festival que se denominará “Buscando Nuevos Talentos” y que tendrá lugar el 6 de septiembre en el gimnasio 17 de octubre de Río Gallegos y que cuenta con la organización de Dante Hindie y que contará con púgiles de Comodoro Rivadavia, Puerto San Julián y locales, destacándose el semifondo y fondo con boxeadores que ya están cercanos al campo profesional.

Para dar inicio al evento lo que tendrá lugar a las 19 horas, se enfrentarán en la división cadetes algunos debutantes y otros que tienen ya una corta trayectoria y se podrá apreciar a Esteban Gaute enfrentando a José Tenorio en la división de los 50 kilos de peso, luego a Enzo Cárcamo contra Víctor Pérez ambos en el margen de los de 81 kilos y a Leonel “Motita” Torres (hijo de Fabián “Motita” Torres), debutando frente a Thiago Soto en 60 kilos de peso.

Luego lo hará Javier Arraque quien ya estuviera en el “Maidana Pro” perdiendo frente al sanjulianense Germán Vallarino por lo que irá a buscar su victoria en esta ocasión frente a Thiago Cruz también en los 69 kilos de margen y a continuación varios combates de damas como Sandra Torres frente a Silvia Pérez, Daira Morales con Magui Ojeda en los 54 kilos, y Oriana Castro contra Marianela Franco en los 52 kilos.

En mayores y siguiendo con la metodología de los round de 3×1, en 64 kilos se enfrentarán Fransua Dupont contra Diego Lozano y a continuación lo harán Nahuel Baez contra Julián Oñativia en combate revancha del celebrado el 12 de mayo pasado en El Calafate donde venció Oñativia, y siguiendo con la programación, Franco Meneses enfrentará a Joaquín Figueroa en 64 kilos, para dar lugar al combate que protagonizarán Cristian Calfuquir que viene de ganarle a Damián Arias en San Julián y al comodorense Lautaro Espinosa en el “Maidana Pro”, frente a Jesús Alvarez que adquiere así un difícil compromiso dado que su rival viene ganando todo el año, y estarán ambos en el margen de los 60 kilos.

El combate de semifondo promete un buen espectáculo donde Marcelo “El bandido” Morales con 64 kilos enfrentará al pupilo de “Motita” Torres Jesús Millalonco con Morales ganador en Punta Arenas en junio frente a Nicolás Diaz, mientras que Millalonco tuvo un año con algún tropiezo toda vez que si bien venció a Damián Arias en Gregores, perdió frente a Eric Cheuque en el “Maidana Pro”, por lo que busca su reivindicación en lo que va del año y esta es una buena oportunidad para probarlo.

Finalmente el combate de fondo pone en los rincones a dos que están cercanos al profesionalismo como Facundo León de 75 kilos que viene de haberle ganado a Roberto Meza en Punta Arenas en junio, frente al comodorense Lautaro “Kata” Ramallo, quien en el “Maidana Pro” logró vencer al gregorense Fabricio Gallardo, por lo que ambos vienen en plan de ganadores.

Con esta programación, se espera contar con un marco de púbico adecuado a la ocasión, toda vez que el “Maidana Pro” le dio un nuevo impulso al boxeo en la ciudad, lo que estaba bastante aletargado y con esto se renuevan las posibilidades de muchos que buscaban su oportunidad en otras localidades de la región.