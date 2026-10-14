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José Cárcamo, periodista que trabajó en el diario El Patagónico de Comodoro Rivadavia, cubrió gran parte de la carrera pugilística de Jorge “Roña” Castro, quien murió este 14 de octubre a los 59 años.

“El ‘Roña’ paseó el boxeo de Caleta por todo el mundo. Se formó acá, no lo valoraron como tenía que ser, creo que en eso Caleta Olivia le dio espalda, pero ha dejado su huella, su impronta, y la mano de Dios se lo llevó, pero se inmortalizó“, manifestó a La Opinión Austral.

Cárcamo fue testigo del primer combate de Castro, donde “cayó, se levantó y ganó por nocaut”. También estuvo en la pelea en la que venció a Reggie Johnson en Villa Luján, Tucumán.

“Era una experiencia linda, porque eran mis primeros viajes, estaba muy contento de estar con él. El jefe de deportes, era muy amigo de él. Roña es Patagonia, decía”, señaló.

Sobre la personalidad del campeón, destacó: “Tenía carisma, él nunca se olvidó donde nació, surgió en un lugar humilde, un barrio humilde, en una casa humilde. La madre era portera, el padre era trabajador petrolero, sus hermanos vendieron diarios”.

“Estaba en Buenos Aires ayudando a siete comedores que tenía, también colaboraba con los de acá, les mandaba alimentos. Hambre hay en todos lados, pero acá también está apareciendo”, señaló.

En su última visita a Caleta Olivia, compartieron un asado en la casa del hermano del “Roña”. “Se lo veía bien, tenía pilas, tenía ganas de hacer cosas. Quería hacer peleas, quería comenzar a organizar peleas y eventos en Mar del Plata y acá en la zona”, contó.

Cárcamo reconoció que la noticia de la muerte del campeón mundial: “Fue un mazazo, fue así para todos en Caleta, hay un espacio vacío. Se nos fue el ‘Roña’“.

“Se inmortalizó, no murió el ‘Roña’, está arriba”, cerró.