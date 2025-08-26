Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos festivales de boxeo se están gestando para el mes de septiembre, el primero de ellos en la ciudad de Río Gallegos y probablemente en el gimnasio municipal 17 de Octubre para el 6 de septiembre y el segundo en el gimnasio de la localidad de El Chaltén, organizado por la municipalidad local para el 13 de septiembre aunque las fechas podrían variar si es necesario.

El que se pretende realizar en la capital provincial, está siendo planificado por Dante Hindie, y han sido invitadas todas las escuelas de boxeo de la ciudad, donde se plantea la concreción de 15 peleas de carácter amateur con figuras locales y la presencia de invitados de otros lugares de la provincia y de la Patagonia.

Entre lo mas destacado de una programación que aún está en plena planificación, sobresalen algunos combates por demás interesantes como el que podrían protagonizar el pupilo de Fabián “Motita” Torres, Jesús Millalonco frente a Morales, dos reconocidos de los últimos tiempos en el boxeo de la ciudad.

Millalonco este año logró una victoria en Gobernador Gregores frente a Damián Arias de El Calafate en mayo, pero luego sería vencido en el festival de Maidana Promotions del mes pasado en Río Gallegos frente a Eric Cheuque, por lo que este combate podría ser su reivindicación en lo que va del año.

Otro combate que puede ser por demás singular enfrentaría a Facundo León que viene de ganarle en Punta Arenas hace dos meses a Roberto Meza, contra Lautaro Ramallo, quien derrotó a Fabrizio Gallardo de Gobernador Gregores en el Maidana Promotions, por lo que viene en plan de ganador.

Mientras se prepara para los próximos días la cartelera completa de combates, es probable que se incluya la de algunos debutantes tal el caso de Francois Dupont y Leonel “Motita” Torres ( hijo de Fabián) ambos del gimnasio Puños del Sur, por lo que en breve se tendrán mas adelantos del cronograma en el que se viene trabajando.

El festival en El Chalten

Para la segunda semana de septiembre se prepara en El Chalten la denominada “Noche de Campeones”, con boxeadores de Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Calafate, Río Gallegos, Las Heras e invitados especiales de Punta Arenas y de Puerto Natales, organizado por el municipio local en su gimnasio.

La recaudación de dicho festival sería para solventar parte de la escuela municipal de boxeo, estimándose que la entrada general costaría 3 mil pesos si es adquirida con anterioridad, y de 5 mil si es comprada en el mismo festival, por lo que se pondrían a la venta muy pronto.