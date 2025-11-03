Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se prepara ya con antelación lo que será un nuevo festival de boxeo que tendrá lugar en el salón La Previa, en ruta 3 frente al acceso al aeropuerto local organizado por el Team Hindie como la cara visible de dicho evento y a la espera de las últimas confirmaciones de quienes serán los protagonistas del mismo.

Sabido es que estará presente en las preliminares Leonel “Motita II” Torres asistido por quien fuera una gran figura del boxeo local como su padre Fabian “Motita” Torres quien trabajara junto al pampeano Walter Gómez y dueño de un gimnasio local como “Puños del Sur”, quien enfrentará a otro local como Jeremías Pérez del gimnasio “The Fighter”.

Por su parte también serían de la velada el paraguayo Reinaldo Garcete quien ya combatió en la provincia precisamente en Gobernador Gregores frente a Claudio “Formo” Rojas a quien venció en abril de este año con el valor local Alexis Becaran que viene ganando últimamente a Brian Benitez y a Nahuel Baez, y también Edgar Fuentes que había perdido con Nicolás Astorga en Punta Arenas en junio, el que enfrentará a Thiago Cruz que viene de perder pelea y revancha este año con Javier Arraque.

Extraoficialmente sabemos que estará presente también Alvaro Moreyra enfrentando a Joaquín Robles, y estos serán algunos de los combates que prepara la organización de “Buscando Nuevos Talentos” con Dante Hindie a la cabeza y que tiene lugar este fin de semana.