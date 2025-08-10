Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el gimnasio Enrique Mosconi de Caleta Olivia se presentará un nuevo festival de boxeo con protagonistas de la región norte santacruceña, donde se pondrán en juego algunos títulos regionales.

Dicho festival tendrá inicio a las 20 horas del próximo viernes 15 de agosto en dicho escenario, con la organización local y el auspicio del municipio de Caleta Olivia quien correrá con los gastos que demande el espectáculo, de acuerdo a lo manifestado por el director de deportes municipal.

Se pondrán en juego títulos regionales y se espera la presencia de boxeadores de Trelew, Perito Moreno, Pico Truncado y Las Heras quienes ya estarían en condiciones de confirmar su presencia, en lo que será una noche de boxeo amateur por demás interesante para la región norte.