Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el gimnasio Benjamín Veron tendrá lugar el próximo 1 de abril, un festival de boxeo que cuenta con la organización de Dante Hindie y que será el segundo del año 26 en la ciudad luego del que tuviera lugar en La Previa a principios de mes.

En ésta ocasión se puede adelantar algunos de los combates ya confirmados que tendrán a protagonistas locales de los mas consagrados tal el caso de Marcelo Morales, quien en el combate de fondo, enfrentará al calafateño Damián Arias, con Morales que viene de ganar a Ignacio Pérez y con Arias que le gano a Franco Meneses por lo que ambos vienen en plan de victoriosos en el festival anterior.

Uno de los que vuelve será Jesús Millalonco que no boxeaba desde diciembre cuando le gano a Facundo Leon nada menos, pero en este caso enfrentará a un representante de Camioneros de Río Grande Rodrigo Pereyra y lo propio hará Meneses contra Mario Vilches, del gimnasio Arturo Rearte.

El que enfrentará a otro fueguino de Camineros Luciano Córdoba, es precisamente Facundo León que viene de perder con Jonathan Flores en la última presentación , por lo que habrá algunos combates que será llamativos por los riales ya conocidos por el ambiente boxeril local, tal el caso de Diego Lozano quien ganó estrepitosamente en La Previa al ganarle por KO a Franco Rovirosa en apenas 30 segundos del inicio, pero en este caso tendrá enfrente al gregorense Claudio “Formo” Rojas en combate revancha del que perdiera el de Gobernador Gregores el 9 de octubre pasado frente al mismo Lozano.

Rodrigo Ortiz de The Figther enfrentará a Rodrigo “Tyson” Chanampa de Comodoro Rivadavia mientras que los clásicos Nahuel Baez que viene de ganarle a Ezequiel Marchena y Kevin Villafañe que viene de ganarle a Leonel Ramírez, serán rivales entre sí, mientras que Maximiliano Gallardo, enfrentará a Nelson Diaz y Samuel Martínez victorioso frente a Marcelo Merino, se medirá con Joaquín Cazón de El Calafate.

El joven Leonel “Motita Jrs” Torres se medirá con Axel Arias de la escuela Arturo Rearte, con dos veteranos reconocidos como asistentes como Fabián Torres (padre de Motita) y el “Corto” Rearte, otro con larga historia en el deporte local y finalmente se programa un combate de exhibición entre Dylan Vazquez de Arcángeles contra Alexis Fretes de Cóndor Boxing, por lo que por ahora estos son los combate ya confirmados para este primer festival en un gimnasio municipal de la ciudad.