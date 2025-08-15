Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un festival de boxeo se llevará a cabo en el gimnasio municipal de El Chalten el próximo 9 de septiembre, con entrada libre y gratuita salvo las primeras filas del ring side, las que tendrán un costo estimado en los 5000 pesos.

Los protagonistas serán boxeadores de Gobernador Gregores, San Julián, Calafate, Río Gallegos, Las Heras y invitados de Punta Arenas y de Puerto Natales por lo que tendrán participación púgiles de toda la región.

Luego del festival del “Maidana Promotions” que se realizara en Río Gallegos, no hubo actividad en el interior de la provincia por lo que este será el que ofrezca la continuidad del boxeo en Santa Cruz, por lo que cuenta con el interés de todos los aficionados y de la gente de la zona en su propio gimnasio.

Durante la temporada fue Gobernador Gregores y a posteriori Puerto San Julián quienes llevaron adelante espectáculos de este estilo, sumado al que hubo en Río Gallegos pero con muchos profesionales, por lo que esta continuidad es mas que saludable para todos los amantes del boxeo.