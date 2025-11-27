Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para el próximo sábado 6 de diciembre se prepara el último festival local de boxeo del año, en el que se lucirán los mas reconocidos púgiles de la región en una noche de especiales características y con un despliegue c considerable con 15 combates en su programación.

Entre los mas destacados se anuncia uno delos combates de fondo que será revancha del realizado el pasado 7 de noviembre entre Facundo León y Jesús Millalonco, un combate que fue mas que aplaudido y que se repetirá donde Millalonco buscará revertir el resultado anterior, de la mano de su manager Fabián “Motita” Torres.

Millalonco viene de un año parejo con dos victorias y dos derrotas como lo fueron con Damián Arias y con Marcelo Morales, mientas que cayó en el Maidana Pro con Eric Cheuque y hace unos días con el mismísimo Facundo León.

Este por su parte si bien le había ganado a Meza en Punta Arenas en junio, fue excluido en el combate con Ramallo en septiembre por un error, pero se recuperó ganándole a Millalonco y ahora van ambos por la revancha.

Mientras se espera saber quienes serán los rivales de otras figuras como el invicto Cristian Calfuquir quien ganó en su último combate con Franco Menenes en octubre y Marcelo Morales, también ganador de Ariel Basse en la anterior de noviembre, por lo que se esperan muchas novedades.

Entre las otras figuras en alza que pudieran aparecer, podría m estar la jovencita Oriana Castro que viene en ascenso, y el debutante Leonel “Motita II” Torres, pero habrá que esperar la totalidad de la programación que estaría en consideración ya en las próximas horas.